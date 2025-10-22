اماراتی تجارتی وفد کا ترکی کے شہر بورسا کا دورہ، غذائی تحفظ کے شعبے میں سرمایہ کاری و تعاون کے فروغ پر زور

بورسا، ترکی، 22 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے انقرہ میں قائم سفارت خانے نے بورسا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (BTSO) کے تعاون سے ایک تجارتی وفد کا ترکی کے شہر بورسa کا دورہ منظم کیا، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان غذائی تحفظ کے شعبے میں سرمایہ کاری اور تجارتی تعاون کو فروغ دینا تھا۔
وفد میں امارات فریںچائز ایسوسی ایشن، فجیرہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور متعدد اماراتی کمپنیوں اور اداروں کے نمائندے شامل تھے۔ وفد نے مختلف خوراک سے متعلق 25 ترک کمپنیوں کے ساتھ دوطرفہ ملاقاتیں کیں، جن کا مقصد فراہمی، سرمایہ کاری، اور مشترکہ پیداواری منصوبوں کے مواقع تلاش کرنا تھا۔
دورے کے دوران وفد نے ترکی میں خوراک کی صنعت اور نامیاتی مصنوعات تیار کرنے والی متعدد فیکٹریوں کا بھی معائنہ کیا، جہاں پیداوار کے مراحل اور معیاری پیمانوں کا جائزہ لیا گیا۔
اس موقع پر جمہوریہ ترکی میں متحدہ عرب امارات کے سفیر سعید الظاہری نے کہا کہ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان گہرے دوطرفہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے اور امارات کے اس عزم کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ترکی کے ساتھ اقتصادی شراکت داری کو وسعت دینے، غذائی تحفظ اور استحکام کے فروغ کے لیے مسلسل کام کر رہا ہے۔
انہوں نے بورسا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے مؤثر تعاون اور اس دورے کی کامیاب تنظیم پر شکریہ ادا کرتے ہوئے شرکت کرنے والی کمپنیوں کے مثبت کردار کو بھی سراہا ہے۔