شارجہ کے حکمران شیخ سلطان القاسمی نے شہریوں کے لیے 450 نئی سرکاری ملازمتوں کی منظوری جاری کر دی

شارجہ، 27 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی سپریم کونسل کے رکن اور شارجہ کے حکمران عزت مآب شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے شارجہ کے شہریوں کے لیے 450 نئی سرکاری ملازمتوں کی منظوری دی ہے۔ یہ آسامیان مختلف سرکاری اداروں کی ضروریات کے مطابق تمام تعلیمی شعبوں کے گریجویٹس کے لیے ہوں گی۔
ان آسامیوں پر ترجیح شارجہ جاب سیکرز ٹریننگ اینڈ کوالیفکیشن پروگرام کے ارکان کو دی جائے گی، جن کی تقرری کا عمل آئندہ سال کے آغاز سے شروع کیا جائے گا۔
سال کے آغاز سے اب تک مختلف شعبوں کے 2,100 یونیورسٹی گریجویٹس کو سرکاری ملازمتیں فراہم کی جا چکی ہیں۔