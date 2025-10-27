امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید سے حکمران راس الخیمہ کی ملاقات، قومی ترقی اور عوامی فلاح پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 27 اکتوبر، 2025 (وام)-- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آج قصر الشاطی، ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کی سپریم کونسل کے رکن اور راس الخیمہ کے حکمران عزت مآب شیخ سعود بن صقر القاسمی سے ملاقات کی۔ ان کے ہمراہ راس الخیمہ کے ولی عہد عزت مآب شیخ محمد بن سعود بن صقر القاسمی بھی موجود تھے۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے برادرانہ گفتگو میں مختلف قومی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران اس بات پر زور دیا گیا کہ متحدہ عرب امارات اپنے عوام کو بااختیار بنانے اور طویل المدتی ترقی کے اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے پُرعزم ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ملک کی مسلسل ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے دعا بھی کی۔
اس موقع پر الظفرہ ریجن میں حکمران کے نمائندے عزت مآب شیخ حمدان بن زاید النہیان، عزت مآب شیخ سرور بن محمد النہیان، نائب وزیرِاعظم و وزیرِ داخلہ عزت مآب لیفٹیننٹ جنرل شیخ سیف بن زاید النہیان، عزت مآب شیخ حامد بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، صدر کے مشیر شیخ سلطان بن حمدان النہیان، صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن تحنون النہیان اور متعدد شیخ و اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔