شیخہ لطیفہ بنت محمد المکتوم کی ’’ایشیا پیسیفک سٹیز سمٹ‘‘ میں شرکت، دبئی اور ٹوکیو کے درمیان تعاون بڑھانے پر گفتگو

دبئی، 27 اکتوبر، 2025 (وام)--دبئی کلچر اینڈ آرٹس اتھارٹی کی چیئرپرسن محترمہ شیخہ لطیفہ بنت محمد بن راشد المکتوم نے ایکسپو سٹی دبئی میں منعقدہ ’’ایشیا پیسیفک سٹیز سمٹ اینڈ میئرز فورم‘‘ کے افتتاحی دن شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف نمائشوں کا دورہ کیا اور پائیدار شہری منصوبہ بندی اور مضبوط انفراسٹرکچر سے متعلق عالمی سطح پر پیش کی جانے والی جدید ترین اختراعات کا جائزہ لیا۔
شیخہ لطیفہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ دبئی جدید، پائیدار اور ثقافتی طور پر متحرک شہروں کی تعمیر کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہاکہ، ’’یہ عالمی شہر سمٹ نہ صرف اقتصادی مکالمے اور شہری منصوبہ بندی کا پلیٹ فارم ہے بلکہ یہ اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ شہر دنیا کے سب سے بڑے ثقافتی اور اختراعی مراکز ہیں جہاں تخلیقی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں، نئی سوچ ابھرتی ہے، ثقافتیں ملتی ہیں اور انسانیت مستفید ہوتی ہے۔ شہری ترقی اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب معاشی پیشرفت کو انسانی اور ثقافتی ترقی کے ساتھ جوڑا جائے۔‘‘
سمٹ کے موقع پر شیخہ لطیفہ نے جاپان کی گورنر یوریکو کوئیکے سے ملاقات کی، جس میں دبئی اور ٹوکیو کے درمیان تعاون اور شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے ترقی، تخلیقی صلاحیت اور علم کے تبادلے کے شعبوں میں تعلقات کو آگے بڑھانے کے امکانات پر بھی گفتگو کی۔
ملاقات میں دبئی کی جانب سے کمیونٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ڈائریکٹر جنرل حصہ بُہُمید، دبئی کلچر اینڈ آرٹس اتھارٹی کی ڈائریکٹر جنرل حالہ بدری، اور دبئی میونسپلٹی کے ڈائریکٹر جنرل مروان احمد بن غلیطہ شریک تھے۔ جاپانی وفد میں گورنر آفس برائے پالیسی پلاننگ کے ڈائریکٹر جنرل اکیرا ساٹو، بین الاقوامی امور کے خصوصی مشیر اتسوشی کووابارا، اور دیگر اعلیٰ حکام شامل تھے۔
شیخہ لطیفہ نے اپنے دورے کے دوران حکومتِ دبئی اور ’’ڈیجیٹل دبئی‘‘ کے اسٹالز کا بھی معائنہ کیا، جہاں انہیں دبئی کے اسمارٹ ٹرانسفارمیشن اور معیارِ زندگی میں بہتری سے متعلق تازہ ترین منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے ’’ینگ پروفیشنلز فورم‘‘ اور ’’برسبین سٹی‘‘ کے اسٹینڈز کا بھی دورہ کیا، جہاں شہری چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی حکمتِ عملیوں پر روشنی ڈالی گئی۔