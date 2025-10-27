شیخ سلطان القاسمی کی زیرِ صدارت ’’الذید یونیورسٹی‘‘ اور ’’یونیورسٹی آف ایکسیٹر‘‘ کے درمیان تعلیمی تعاون کا معاہدہ

شارجہ، 27 اکتوبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی سپریم کونسل کے رکن اور شارجہ کے حکمران عزت مآب شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی، جو ’’الذید یونیورسٹی‘‘ کے صدر بھی ہیں، نے پیر کے روز ’’یونیورسٹی آف ایکسیٹر‘‘ (برطانیہ) کے ساتھ تعلیمی تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر یونیورسٹی آف ایکسیٹر کی نمائندگی وائس چانسلر پروفیسر لیزا رابرٹس نے کی۔
معاہدے کے تحت ’’الذید یونیورسٹی‘‘ میں ’’بیچلر آف سائنس ان جیالوجی‘‘ کے لیے ڈبل میجر پروگرام قائم کیا جائے گا، جو زمین و ماحولیات اور توانائی کے علوم میں برطانیہ کی ممتاز یونیورسٹیوں میں سے ایک، یونیورسٹی آف ایکسیٹر کے اشتراک سے شروع کیا جا رہا ہے۔
چار سالہ یہ پروگرام عملی جیالوجی کے میدان میں ماہر قومی افرادی قوت تیار کرنے کے لیے بین الاقوامی معیار کے نصاب اور سائنسی تحقیق کے اصولوں پر مبنی ہوگا۔ تدریس، امتحانات اور تحقیقی منصوبوں کی نگرانی دونوں جامعات مشترکہ طور پر کریں گی۔
معاہدے میں طلبہ و اساتذہ کے لیے سائنسی اور تربیتی دوروں کا اہتمام، تحقیقی معلومات کا تبادلہ، اور قدرتی وسائل کے انتظام، ماحولیاتی تبدیلی اور پائیدار ترقی جیسے موضوعات پر مشترکہ تحقیقی منصوبے شامل ہیں۔ یہ تمام اقدامات متحدہ عرب امارات کے پائیدار ترقی کے اہداف سے ہم آہنگ ہیں۔
دستخطی تقریب کے بعد شیخ سلطان القاسمی اور پروفیسر رابرٹس نے دونوں جامعات کے درمیان اس علمی تعاون کی یاد میں تحائف کا تبادلہ کیا۔