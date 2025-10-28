شیخ محمد بن راشد المکتوم: متحدہ عرب امارات افریقہ کے ساتھ اقتصادی و سیاحتی تعلقات کے فروغ کے لیے پرعزم ہے

دبئی، 28 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، وزیرِ اعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم نے یو اے ای – افریقہ ٹورزم انویسٹمنٹ سمٹ 2025 میں شریک وفود سے ملاقات کے دوران کہا کہ متحدہ عرب امارات افریقی براعظم کے ساتھ اپنے اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ افریقہ میں موجود بے پناہ قدرتی وسائل اور پائیدار سیاحت کے فروغ کی خواہش یو اے ای کے عالمی سیاحت کے وژن سے مطابقت رکھتی ہے۔
یہ سمٹ پیر کے روز ایکسپو سٹی دبئی میں "پائیدار ترقی کے لیے پلوں کی تعمیر" کے عنوان سے منعقد ہوئی۔
شیخ محمد بن راشد نے سمٹ میں شریک وزراء، حکومتی رہنماؤں اور سرمایہ کاروں کا متحدہ عرب امارات میں خیرمقدم کیا اور اس بات پر زور دیا کہ مشترکہ وژن اور اختراعی خیالات ہی اقتصادی و ترقیاتی شراکت داری کو نئی بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاحت کا شعبہ پائیدار ترقی کے ساتھ ساتھ مختلف قوموں کے درمیان ثقافتی روابط کے فروغ کے لیے بھی وسیع امکانات رکھتا ہے۔
شیخ محمد بن راشد نے کہاکہ، ’’سیاحت ہماری قومی معیشت کا ایک اہم ستون ہے اور ایک ایسا شعبہ ہے جو ترقی اور نئی شراکت داریوں کے وسیع مواقع فراہم کرتا ہے۔ یو اے ای – افریقہ شراکت داری بے حد امکانات رکھتی ہے، جو ہمیشہ تعاون کے نئے راستوں کی تلاش پر یقین رکھتی ہے تاکہ بہتر مستقبل تشکیل دیا جا سکے۔‘‘
انہوں نے زور دیا کہ سیاحتی سرمایہ کاری میں تعاون، اقتصادی انضمام کی ایک مؤثر مثال ہے جو باہمی مفادات اور مشترکہ ترقی کے ویژن پر مبنی ہے۔
شیخ محمد بن راشد نے افریقی براعظم کے بڑھتے ہوئے اقتصادی کردار کو سراہا اور کہا کہ یہ خطہ عالمی معیشت کے مستقبل کی تشکیل میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افریقہ میں سرمایہ کاری کے بے شمار مواقع موجود ہیں اور یو اے ای اس خطے میں تعاون کے فروغ کے لیے سنجیدگی سے اقدامات کر رہا ہے۔
سمٹ میں 350 سے زائد رہنماؤں، وزراء، حکومتی عہدیداران، سرمایہ کاروں اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی، جنہوں نے متحدہ عرب امارات اور 53 افریقی ممالک کے درمیان اقتصادی و سیاحتی تعلقات کو وسعت دینے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔
اجلاس میں سیاحت سے وابستہ مختلف منصوبوں، سرمایہ کاری، مالیاتی نظام، انفراسٹرکچر، مہمان نوازی، اختراعی سیاحتی خدمات اور پائیدار ترقی جیسے موضوعات پر بات چیت کی گئی۔
افریقی ممالک کے وزراء اور سرمایہ کاروں نے متحدہ عرب امارات کے ترقیاتی ماڈل، جدید انفراسٹرکچر، اور عالمی سیاحتی مقام کے طور پر اس کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ یو اے ای کا تجربہ عالمی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور عالمی معیار کے منصوبے قائم کرنے کے لیے ایک مثالی رہنما ہے۔
وفود نے امید ظاہر کی کہ دونوں فریق سیاحتی شعبے میں نئے اور غیر دریافت شدہ شعبوں میں شراکت داری کے مواقع تلاش کریں گے، تاکہ دونوں خطوں میں جامع ترقی کے روڈ میپ کو تقویت دی جا سکے۔
اس موقع پر وزیرِ معیشت و سیاحت عبداللہ بن طوق المری بھی موجود تھے۔ اجلاس میں یو اے ای کی جانب سے افریقہ کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنے اور پائیدار اقتصادی نمو کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے کے عزم کی تجدید کی گئی۔