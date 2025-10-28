اماراتی تیراک حسین شوقی کی شاندار کامیابی، ایشیائی یوتھ گیمز میں 50 میٹر بٹر فلائی میں گولڈ میڈل اور نیا ریکارڈ قائم

منامہ، 28 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے قومی تیراک حسین شوقی نے ایشیائی یوتھ گیمز میں 50 میٹر بٹر فلائی ایونٹ میں طلائی تمغہ جیت کر نیا ریکارڈ قائم کیا۔ انہوں نے یہ فاصلہ 24.73 سیکنڈ میں طے کیا، جو مقابلے کی تاریخ کا نیا سنگِ میل ہے۔
حسین شوقی نے صرف 24 گھنٹوں کے دوران تین فائنلز میں حصہ لیا، جن میں سے ایک میں انہوں نے 50 میٹر فری اسٹائل میں کانسی کا تمغہ بھی حاصل کیا۔ ان کی اس شاندار کارکردگی سے متحدہ عرب امارات کے تمغوں کی مجموعی تعداد 19 تک پہنچ گئی، جس کے ساتھ ملک مجموعی طور پر چھٹے اور عرب ممالک میں پہلے نمبر پر رہا۔
اپنی کامیابی پر تبصرہ کرتے ہوئے حسین شوقی نے کہا کہ ان کی کامیابی کا راز ضبط، محنت اور تربیت میں مستقل مزاجی ہے۔ انہوں نے وزارتِ کھیل، قومی اولمپک کمیٹی، اور اماراتی آبی کھیلوں کی فیڈریشن کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کی مسلسل رہنمائی اور تعاون فراہم کیا۔
قومی تیراکی ٹیم کے ہیڈ کوچ مروان الہتوی نے حسین شوقی کی شاندار کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے غیر معمولی مہارت، عزم اور پیشہ ورانہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا۔