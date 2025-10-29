ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زاید کی 'آسٹرازینیکا' کے چیئرمین مِشیل ڈیمارے سے ملاقات، صحت کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 29 اکتوبر 2025 (وام)--ابوظہبی کے ولی عہد اور ایگزیکٹیو کونسل کے چیئرمین، عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان نے ادویات سازی کی عالمی کمپنی آسٹرازینیکا کے چیئرمین مِشیل ڈیمارے سے ملاقات کی۔ ملاقات میں کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اراکین بھی موجود تھے۔
گفتگو کے دوران دونوں فریقوں نے ادویات اور بایو ٹیکنالوجی کے شعبوں میں اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تحقیق، اختراع اور سائنسی ترقی کے فروغ کے لیے مزید تعاون کے امکانات پر بھی بات چیت کی گئی۔
دونوں جانب سے اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ صحت کے شعبے میں اختراعات کی حمایت اور کلینیکل ریسرچ و بایو ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کے ذریعے صحت عامہ کے معیار کو بہتر بنانا نہایت ضروری ہے۔ اس موقع پر فریقین نے ہیلتھ سائنسز کے میدان میں تحقیق و ترقی کے فروغ اور علاقائی و عالمی سطح پر معیارِ زندگی میں بہتری کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔
ملاقات میں محکمہ صحت ابوظہبی کے چیئرمین منصور ابراہیم المنصوری، محکمہ اقتصادی ترقی ابوظہبی کے چیئرمین احمد جاسم الزعابی، اور ایگزیکٹیو کونسل کے سیکریٹری جنرل و ولی عہد کے دفتر کے چیئرمین سیف سعید غباش بھی شریک تھے۔