یو اے ای کا غزہ سے 57 مریضوں اور ان کے اہل خانہ کا ہنگامی انخلا، "الفارس الشهم 3" کے تحت متاثرین کی مجموعی تعداد 2,961 تک پہنچ گئی

ابوظہبی، 29 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے غزہ کی پٹی سے 57 مریضوں اور ان کے اہل خانہ کا ہنگامی طبی انخلا مکمل کیا ہے، جس کے بعد "الفارس الشهم 3" کے تحت اکتوبر 2023 سے اب تک 2,961 افراد کو نکال کر طبی امداد فراہم کی جا چکی ہے۔ یہ اقدام سویلین آبادی کے دکھوں میں کمی، جلد بحالی، سلامتی و استحکام کے فروغ اور بحران کے منفی اثرات میں کمی کے لیے یو اے ای کے جاری عالمی انسانی مشن کا حصہ ہے۔
یہ طبی انخلا اسرائیل کے رامون ایئرپورٹ اور کرم ابو سالم کراسنگ کے راستے انجام دیا گیا، جو کہ یو اے ای ایڈ ایجنسی کی جانب سے انخلا کی 29ویں قسط ہے۔ یہ تمام اقدامات امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایات کے مطابق کیے جا رہے ہیں، جن کے تحت 1,000 زخمی فلسطینیوں اور 1,000 کینسر کے مریضوں کا علاج اور انہیں یو اے ای کے اسپتالوں میں طبی سہولیات فراہم کرنے کا منصوبہ ہے۔
نائب چیئرمین یو اے ای ایڈ ایجنسی سلطان محمد الشامسی نے کہا کہ متحدہ عرب امارات بحران اور تنازعات سے متاثرہ افراد کی تکالیف کم کرنے، ان کی جلد بحالی میں مدد دینے اور عالمی استحکام کے فروغ کے لیے اپنے انسانی ہمدردی کے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یو اے ای مختلف بین الاقوامی تنظیموں کے تعاون سے شہری مریضوں اور ان کے اہل خانہ کا مسلسل انخلا کر رہا ہے تاکہ انہیں فوری طبی امداد فراہم کی جا سکے۔
الشامسی نے مزید کہا کہ یو اے ای کی امدادی کارروائیاں تمام مقامی اداروں کے تعاون سے جاری ہیں، جن کے تحت طبی خدمات، ادویات اور سامان کی فراہمی المریش (مصر) کے ساحل پر موجود اسپتال جہاز کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، جنوبی غزہ میں قائم فیلڈ اسپتال بھی فعال طور پر کام کر رہا ہے، جس کا مقصد انسانی suffering میں کمی لانا اور بچوں، خواتین اور بزرگوں سمیت تمام طبقات کو امداد فراہم کرنا ہے۔