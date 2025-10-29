سوریہ میں 28 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری، اماراتی، سعودی اور قطری کمپنیوں کا نمایاں کردار

ریاض، 29 اکتوبر، 2025 (وام)--شامی صدر احمد الشرع نے اعلان کیا ہے کہ سوریہ نے رواں سال کے پہلے چھ ماہ کے دوران تقریباً 28 ارب ڈالر کی غیرملکی سرمایہ کاری حاصل کی ہے، جن میں متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور قطر کی کمپنیوں کی نمایاں شمولیت شامل ہے۔
ریاض میں منعقد ہونے والے نَویں فیوچر انویسٹمنٹ انیشی ایٹو کے ایک سیشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر الشرع نے بتایا کہ سعودی کمپنیوں نے پہلے ہی 7 ارب ڈالر کے منصوبے شروع کر دیے ہیں، جبکہ قطری سرمایہ کار دمشق ایئرپورٹ اور بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں (کل 5,000 میگاواٹ) میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سوریہ نے علاقائی حیثیت بحال کر لی ہے اور اب علاقائی استحکام کی ایک اہم بنیاد بن چکا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ملک کے امارات، سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کے ساتھ تعلقات مضبوط اور تعمیری نوعیت کے ہیں۔
صدر الشرع نے وضاحت کی کہ سوریہ کے سرمایہ کاری کے قوانین میں حالیہ ترامیم کی گئی ہیں تاکہ سرمایہ کاروں کو زیادہ سہولت فراہم کی جا سکے۔ ان کے مطابق نیا قانون دنیا کے بہترین دس سرمایہ کاری فریم ورکس میں شمار کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہاکہ، "ہم سرمایہ کاری کے ذریعے سوریہ کی تعمیرِ نو کرنا چاہتے ہیں،" اور زور دیا کہ دنیا سوریہ کو ایک تجارتی راہداری کے طور پر استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔