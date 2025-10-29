غزہ میں 100 فلسطینیوں کی ہلاکت پر اقوام متحدہ کا اظہارِ تشویش

نیویارک، 29 اکتوبر 2025 (وام)--اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ وولکر ترک نے اسرائیلی فضائی حملوں میں غزہ میں 100 سے زائد فلسطینیوں کی ہلاکت پر شدید افسوس اور غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔
اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ “جنگی قوانین واضح طور پر شہریوں اور ان کے بنیادی ڈھانچے کے تحفظ کی ہدایت دیتے ہیں۔” ان کا کہنا تھا کہ، “اسرائیل پر لازم ہے کہ وہ بین الاقوامی انسانی قانون کی پابندی کرے اور کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں جواب دہ ہو۔”
وولکر ترک نے مزید کہا کہ یہ افسوسناک ہے کہ یہ ہلاکتیں اس وقت ہوئیں جب غزہ کے طویل عرصے سے متاثر عوام کو امید پیدا ہونے لگی تھی کہ تشدد کا سلسلہ شاید ختم ہونے والا ہے۔
انہوں نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ جنگ بندی کے نفاذ کے لیے نیک نیتی کے ساتھ اقدامات کریں، اور خاص طور پر ان ممالک سے اپیل کی جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں کہ وہ فریقین کو اس معاہدے پر عملدرآمد کا پابند بنائیں۔
انسانی حقوق کے سربراہ نے کہا کہ، “گزشتہ دو سالوں نے غزہ کو تباہی، مصائب اور انسانی المیے میں جھونک دیا ہے۔” انہوں نے تاکید کی کہ “ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے جو امن، انصاف اور محفوظ مستقبل کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔”