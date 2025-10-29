یو اے ای کا آپریشن 'الفارس الشهم 3‘ کے تحت شمالی غزہ میں پانی کے ٹینکروں کا سب سے بڑا قافلہ روانہ

غزہ، 29 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے جاری انسانی ہمدردی کے پروگرام آپریشن 'الفارس الشهم 3‘ کے تحت شمالی غزہ کے عوام کے لیے پانی کے ٹینکروں کا سب سے بڑا قافلہ روانہ کیا گیا ہے، جس کا مقصد انسانی بحران میں شدت اور صاف پانی کی شدید قلت کے مسئلے کو کم کرنا ہے۔
یہ اقدام ان علاقوں میں پینے کے پانی تک رسائی بحال کرنے کے لیے کیا گیا ہے جہاں بنیادی ڈھانچہ اور پانی کے ذرائع حالیہ نقل مکانی اور تباہ کن حالات کے باعث شدید متاثر ہوئے ہیں۔
پانی کی فراہمی کے ساتھ ساتھ، غذائی پیکجز اور دیگر انسانی امداد بھی شمالی غزہ کے سینکڑوں بے گھر خاندانوں تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اس مہم کا مقصد متاثرہ خاندانوں کی بحالی میں مدد فراہم کرنا، مشکل حالات میں ان کی برداشت کو مضبوط بنانا اور ضروری زندگی کی سہولیات تک ان کی رسائی ممکن بنانا ہے۔
یہ امدادی کارروائیاں متحدہ عرب امارات کی جانب سے شروع کی گئی انسانی مہمات کا حصہ ہیں، جو آپریشن 'الفارس الشهم 3‘ کے تحت جاری ہیں۔ یہ اقدامات یو اے ای کے انسانی ہمدردی کے اصولوں کے تسلسل اور ضرورت مندوں کے ساتھ یکجہتی کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔
متحدہ عرب امارات مسلسل ضرورت مندوں کی مدد، عام شہریوں کے حوصلے کو مضبوط بنانے اور باعزت زندگی کی بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے، باوجود اس کے کہ خطے میں مشکلات بدستور موجود ہیں۔