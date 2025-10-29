یو اے ای کے مرکزی بینک کا بنیادی شرحِ سود میں 25 بیسز پوائنٹس کی کمی کا اعلان

ابوظہبی، 29 اکتوبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک نے اوور نائٹ ڈپازٹ فسیلٹی کی بنیادی شرحِ سود میں 25 بیسز پوائنٹس کی کمی کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت شرح سود 4.15 فیصد سے کم ہو کر 3.90 فیصد ہو جائے گی۔ یہ فیصلہ 30 اکتوبر بروز جمعرات سے نافذ العمل ہوگا۔
یہ اقدام امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے ریزرور بیلنسز پر شرح سود میں 25 بیسز پوائنٹس کی کمی کے اعلان کے بعد کیا گیا ہے۔
مرکزی بینک نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ قلیل مدتی قرضوں پر شرح سود کو بنیادی شرح سے 50 بیسز پوائنٹس زیادہ برقرار رکھا جائے گا، جو کہ تمام اسٹینڈنگ کریڈٹ فسیلٹیز پر لاگو ہوگا۔
بنیادی شرحِ سود، جو امریکی فیڈرل ریزرو کے ریزرور بیلنسز پر شرح سود سے منسلک ہے، یو اے ای کی مالیاتی پالیسی کے عمومی رجحان کی عکاسی کرتی ہے اور اوور نائٹ منی مارکیٹ کے سود کی شرحوں کے لیے ایک مؤثر کم از کم حد فراہم کرتی ہے۔