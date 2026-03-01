ابوظہبی میں فضائی دفاع کی کارروائی کے بعد ڈرون کا ملبہ اتحاد ٹاورز پر گرا، دو افراد معمولی زخمی

ابوظبی، 1 مارچ، 2026 (وام) --ابوظہبی کے متعلقہ حکام نے تصدیق کی ہے کہ فضائی دفاعی نظام کے ذریعے ایک ڈرون کو کامیابی سے روکنے کے بعد اس کا ملبہ اتحاد ٹاورز کی ایک عمارت کے اگلے حصے پر گرا، جس کے نتیجے میں ایک خاتون اور اس کے بچے کو معمولی نوعیت کی چوٹیں آئیں جبکہ محدود مالی نقصان بھی رپورٹ ہوا۔
ابوظہبی میڈیا آفس کے مطابق واقعے کے فوراً بعد ہنگامی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور منظور شدہ طریقہ کار کے تحت صورتحال پر قابو پایا گیا۔ زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کی گئی اور عمارت کے اطراف کو حفاظتی اقدامات کے تحت محفوظ بنایا گیا۔
حکام نے واضح کیا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں سنی جانے والی آوازیں فضائی دفاعی نظام کی کامیاب کارروائیوں کا نتیجہ تھیں۔ بیان میں عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ افواہوں یا غیر مصدقہ اطلاعات کے پھیلاؤ سے گریز کریں اور مستند معلومات صرف سرکاری ذرائع سے حاصل کریں۔
میڈیا آفس نے یقین دہانی کرائی کہ جیسے ہی مزید تفصیلات دستیاب ہوں گی، انہیں باضابطہ طور پر جاری کر دیا جائے گا۔