ایرانی حملے کے دوسرے روز دفاعی کارروائیاں جاری، 165 بیلسٹک میزائل اور 541 ڈرونز کا مقابلہ، تین افراد جاں بحق

ابوظہبی، 1 مارچ، 2026 (وام) --وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی حملے کے آغاز سے اب تک متحدہ عرب امارات کی فضائیہ اور فضائی دفاعی افواج نے مجموعی طور پر 165 بیلسٹک میزائل، دو کروز میزائل اور 541 ایرانی ڈرونز کا سراغ لگا کر ان کا مقابلہ کیا ہے۔
وزارت کے مطابق حملے کے دوسرے دن کی صبح اماراتی فضائی دفاع نے 20 بیلسٹک میزائل فضا میں تباہ کیے جبکہ آٹھ میزائل سمندر میں جا گرے۔ اسی کارروائی کے دوران دو کروز میزائل اور 311 ڈرونز بھی ناکام بنائے گئے۔ تاہم 21 ڈرونز شہری اہداف تک پہنچے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ 28 فروری 2026 کو حملے کے آغاز سے اب تک ایران سے داغے گئے 165 بیلسٹک میزائلوں میں سے 152 کو تباہ کیا گیا جبکہ 13 سمندر میں گرے۔ دو کروز میزائل بھی شناخت کے بعد مار گرائے گئے۔ مجموعی طور پر 541 ڈرونز میں سے 506 کو روک کر تباہ کر دیا گیا جبکہ 35 ملک کے مختلف علاقوں میں گرے، جس کے نتیجے میں مادی نقصان ہوا۔
وزارت دفاع نے تصدیق کی کہ ان واقعات میں پاکستانی، نیپالی اور بنگلہ دیشی شہریت کے تین افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ اماراتی، مصری، ایتھوپیائی، فلپائنی، پاکستانی، ایرانی، بھارتی، بنگلہ دیشی، سری لنکن، آذربائیجانی، یمنی، یوگنڈا، اریٹریا، لبنانی اور افغانی شہریت کے 58 افراد معمولی زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کی گئی۔
وزارت نے وضاحت کی کہ بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کی مؤثر روک تھام کے نتیجے میں بعض علاقوں میں ملبہ گرا، جس سے متعدد شہری املاک کو معمولی سے درمیانے درجے کا نقصان پہنچا۔ بیان میں کہا گیا کہ مسلح افواج ہائی الرٹ پر ہیں اور کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، جبکہ شہریوں، رہائشیوں اور زائرین کی سلامتی کو اولین ترجیح حاصل ہے۔