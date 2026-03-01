اماراتی دفاعی کارروائی مؤثر، السلام نیول بیس پر ڈرون حملہ ناکام بنا دیا گیا

ابوظہبی، 1 مارچ، 2026 (وام) --وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ خصوصی ٹیموں نے ابوظہبی میں السلام بحری اڈے پر ایرانی ساختہ دو ڈرونز کے حملے کے بعد فوری کارروائی کرتے ہوئے صورتحال پر قابو پا لیا۔ حملے کے نتیجے میں ایک گودام کو نشانہ بنایا گیا جس سے عام سامان ذخیرہ کرنے والے دو کنٹینرز میں آگ بھڑک اٹھی، تاہم کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔
وزارت کے مطابق ہنگامی اور فنی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں اور منظور شدہ حفاظتی طریقہ کار کے تحت آگ پر قابو پا کر علاقے کو محفوظ بنا دیا گیا۔ واقعے کی نوعیت اور نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
وزارت دفاع نے اس کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے کھلی جارحیت اور قومی خودمختاری کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ بیان میں کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات کو اپنی سرزمین، عوام اور رہائشیوں کے تحفظ کے لیے مناسب اور ضروری اقدامات کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔
وزارت نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ مسلح افواج ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار اور مستعد ہیں اور ملک کی سلامتی و استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ شہریوں، رہائشیوں اور زائرین کی سلامتی کو اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ اس ضمن میں کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔