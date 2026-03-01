دبئی اور قطر کے وزراء دفاع کی علاقائی سلامتی و استحکام پر ٹیلیفونک گفتگو

دبئی، 1 مارچ، 2026 (وام) -- عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم، ولی عہد دبئی، نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع، نے ریاست قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع شیخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علی آل ثانی سے ٹیلیفونک گفتگو کی۔
گفتگو کے دوران دونوں فریقین نے موجودہ صورتحال سے متعلق تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا اور علاقائی و بین الاقوامی امور و پیش رفت پر آراء کا تبادلہ کیا۔
دونوں جانب سے اس بات پر زور دیا گیا کہ رابطہ اور مشاورت کا سلسلہ جاری رکھا جائے تاکہ خطے میں سلامتی اور استحکام کے ستون مضبوط ہوں اور دونوں برادر ممالک کے باہمی مفادات کو فروغ مل سکے۔