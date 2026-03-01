ولی عہد دبئی اور کویتی وزیر دفاع کا خطے کے امن کیلئے قریبی تعاون پر زور

دبئی، 1 مارچ، 2026 (وام) --ولی عہد دبئی، نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم کو ریاست کویت کے وزیر دفاع شیخ عبداللہ علی عبداللہ السالم الصباح کی جانب سے ٹیلیفون کال موصول ہوئی، جس میں خطے کی تازہ ترین صورتحال اور اس کے سلامتی سے متعلق مضمرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے موجودہ علاقائی پیش رفت کے تناظر میں قریبی تعاون اور مؤثر ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیا، تاکہ خطے میں امن و استحکام کو فروغ دیا جا سکے اور دونوں برادر ممالک کے مشترکہ مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔