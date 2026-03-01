صدرِ امارات اور صدرِ قازقستان کا ٹیلیفونک رابطہ، ایرانی حملوں کے بعد یکجہتی کا اظہار

ابوظہبی، 1 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان سے جمہوریہ قازقستان کے صدر عزت مآب قاسم جومارت توقایف نے ٹیلیفون پر رابطہ کیا اور امارات کی خودمختاری و علاقائی سالمیت کے حق میں اپنے ملک کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔
گفتگو کے دوران صدر توقایف نے متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک کی سرزمین کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں ریاستی خودمختاری اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس نوعیت کی کارروائیوں کا تسلسل علاقائی اور بین الاقوامی امن و استحکام کے لیے سنگین نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ صدر توقایف نے امارات کی قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات کی حمایت کا بھی اظہار کیا۔
صدر شیخ محمد بن زاید النہیان نے اس موقع پر قازقستان کے واضح اور حمایتی موقف پر صدر توقایف کا شکریہ ادا کیا۔
دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ کشیدگی میں مزید اضافے کو فوری طور پر روکا جائے اور موجودہ بحران سے نکلنے کے لیے مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دی جائے، تاکہ علاقائی سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھا جا سکے۔