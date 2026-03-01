اماراتی صدر اور موریتانیائی صدر کا ایران حملوں کی مذمت اور علاقائی سلامتی پر اتفاق

ابوظہبی، 1 مارچ، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو اسلامی جمہوریہ موریتانیہ کے صدر محمد ولد الشیخ الغزوانی کی جانب سے ٹیلیفون کال موصول ہوئی، جس میں انہوں نے متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کی سرزمین پر ایران کے حملوں کی شدید مذمت کی۔
گفتگو کے دوران صدر الغزوانی نے متحدہ عرب امارات کی سلامتی، استحکام اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات میں اپنے ملک کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا۔
صدر شیخ محمد بن زاید النہیان نے متحدہ عرب امارات کے حق میں موریتانیہ کے واضح اور حمایتی موقف پر صدر الغزوانی کا شکریہ ادا کیا۔
دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ فوجی کارروائیوں کا فوری خاتمہ اور مزید تصعید سے گریز ناگزیر ہے، جبکہ علاقائی سلامتی و استحکام کے تحفظ کے لیے سفارتی راستے اور مکالمے کو ترجیح دی جانی چاہیے۔