صدر شیخ محمد بن زاید اور مونٹی نیگرو کے وزیراعظم نے خطے کی کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا

ابوظہبی، 1 مارچ، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے مونٹی نیگرو کے وزیر اعظم میلوئیکو سپاجچ سے ٹیلیفونک گفتگو کی، جس میں خطے میں جاری فوجی کشیدگی اور اس کے علاقائی سلامتی و استحکام پر اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گفتگو کے دوران وزیر اعظم سپاجچ نے متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کی سرزمین کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات ریاستی خودمختاری کی سنگین خلاف ورزی، علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ اور بین الاقوامی قانون و اقوام متحدہ کے منشور کی صریح خلاف ورزی ہیں۔
صدر شیخ محمد بن زاید النہیان نے اس موقع پر متحدہ عرب امارات کے حق میں مونٹی نیگرو کے واضح اور حمایتی موقف پر وزیر اعظم سپاجچ کا شکریہ ادا کیا۔
دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ کشیدگی کا فوری خاتمہ اور تنازع کے پھیلاؤ کو روکنا ناگزیر ہے، اور خطے کو عدم استحکام کے خطرناک مرحلے سے بچانے کے لیے مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دی جانی چاہیے۔