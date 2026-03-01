خطے کی صورتحال کے پیش نظر اماراتی کیپیٹل مارکیٹس پیر سے بند کرنے کا اعلان

ابوظہبی، 1 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کی کیپیٹل مارکیٹ اتھارٹی نے اپنے نگران اور ضابطہ کار کردار کے تحت اعلان کیا ہے کہ ملک کی کیپیٹل مارکیٹس پیر، 2 مارچ 2026 سے آئندہ اطلاع تک بند رہیں گی۔ اس فیصلے کا اطلاق ابوظہبی سیکیورٹیز ایکسچینج اور دبئی فنانشل مارکیٹ دونوں پر ہوگا۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ اتھارٹی صورتحال کی مسلسل نگرانی کرے گی اور مارکیٹ کے حالات کا باقاعدہ جائزہ لیا جائے گا، جبکہ ضرورت پڑنے پر مزید ریگولیٹری اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں۔
سرمایہ کاروں، بروکریج اداروں اور دیگر متعلقہ فریقین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تازہ ترین معلومات اور اعلانات کے لیے کیپیٹل مارکیٹ اتھارٹی، ابوظہبی سیکیورٹیز ایکسچینج اور دبئی فنانشل مارکیٹ کے سرکاری ذرائع سے رجوع کریں۔