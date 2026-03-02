صدر ایکواڈور نے ابوظہبی کے ولی عہد کو اعلیٰ ترین سول اعزاز سے نوازا

کیٹو – ایکواڈور، 2 مارچ 2026 (وام)--جمہوریہ ایکواڈور کے صدر ڈینیئل نوبوا نے ولی عہد ابوظہبی عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان کو ملک کے اعلیٰ ترین سول اعزاز ’نیشنل آرڈر آف میرٹ‘ برائے درجہ گرینڈ کالر سے نوازا ہے۔ یہ اعزاز کیٹو میں واقع صدارتی محل کارونڈیلیٹ پیلس میں منعقدہ ایک سرکاری تقریب کے دوران پیش کیا گیا۔
یہ اعزاز متحدہ عرب امارات اور ایکواڈور کے درمیان دوستی کے فروغ اور دوطرفہ تعاون کو مستحکم بنانے میں شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان کی خدمات کے اعتراف میں دیا گیا۔
اس موقع پر ولی عہد ابوظہبی نے دونوں ممالک کی قیادت کے مشترکہ وژن اور عوام کی امنگوں کے مطابق دوطرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ شراکت داری صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور صدر ڈینیئل نوبوا کی رہنمائی میں نئی جہتوں کی جانب گامزن ہے۔
صدر ڈینیئل نوبوا نے کہا کہ یہ اعزاز ایکواڈور اور متحدہ عرب امارات کے درمیان فروغ پاتی اسٹریٹجک شراکت داری میں شیخ خالد کی مؤثر کاوشوں کا اعتراف ہے، خصوصاً ان ترجیحی شعبوں میں جو قومی ترقی کے ایجنڈے میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا، تاکہ دوطرفہ تعلقات کو وسیع تر افق تک لے جایا جا سکے۔
’نیشنل آرڈر آف میرٹ‘ برائے درجہ گرینڈ کالر جمہوریہ ایکواڈور کا سب سے اعلیٰ سول اعزاز ہے، جو سربراہانِ مملکت، حکومتی رہنماؤں اور اعلیٰ عہدیداران کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ اعزاز ایکواڈور کے ساتھ دوستی، شراکت داری اور اسٹریٹجک تعاون کو فروغ دینے میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں دیا جاتا ہے، جو باہمی مفادات اور مشترکہ اہداف کی تکمیل میں معاون ہوں۔