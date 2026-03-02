ولی عہد ابوظہبی کا ایکواڈور کا سرکاری دورہ مکمل

کیٹو، 2 مارچ، 2026 (وام) --ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان نے صدر ڈینیئل نوبوا کی دعوت پر جمہوریہ ایکواڈور کا سرکاری دورہ مکمل کر لیا۔
اس دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانا اور ترجیحی شعبوں میں اسٹریٹجک شراکت داری کو آگے بڑھانا تھا، تاکہ دونوں اقوام اور ان کے عوام کے مشترکہ مفادات کو فروغ دیا جا سکے۔
روانگی کے وقت کیٹو کے مشرق میں واقع تابابیلا پیرش کے مارشال سوکری بین الاقوامی ہوائی اڈے پر جمہوریہ ایکواڈور کی وزیر خارجہ و انسانی نقل و حرکت ماریا گیبریلا سومرفیلڈ روسیرو اور متعدد اعلیٰ حکام نے شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان کو الوداع کہا۔
ولی عہد ابوظہبی نے ایکواڈور کی جانب سے اپنے اور متحدہ عرب امارات کے ہمراہ وفد کے لیے پرتپاک استقبال اور میزبانی پر اظہارِ تشکر کیا، اور جمہوریہ ایکواڈور اور اس کے عوام کے لیے مسلسل ترقی، خوشحالی اور استحکام کی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
ولی عہد ابوظہبی کے ہمراہ اس دورے میں ابوظہبی کراؤن پرنس کورٹ کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن طحنون بن محمد النہیان، چیئرمین یو اے ای احتساب اتھارٹی حمید عبید ابو شباس، ابوظہبی میڈیا آفس کی چیئرپرسن اور ولی عہد کے دیوان میں اسٹریٹجک تعلقات کی مشیر مریم عید المہیری، ولی عہد کے دیوان میں سیکیورٹی امور کے مشیر غانم سلطان احمد السویدی، جمہوریہ ایکواڈور میں متحدہ عرب امارات کے غیر مقیم سفیر ابراہیم سالم العلاوی، اور صدر ایج کمرشل برائے ایج گروپ عمر الزعابی شامل تھے۔