کویتی فضائی دفاع نے متعدد دشمن اہداف ناکارہ بنا دیے

کویت سٹی، 2 مارچ، 2026 (وام) --کویت کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ ملک کی فضائی دفاعی فورسز نے پیر کی صبح متعدد دشمن فضائی اہداف کو کامیابی کے ساتھ روک کر ناکارہ بنا دیا۔
کویت نیوز ایجنسی کونا کے ذریعے جاری بیان میں وزارت دفاع نے کہا کہ مشتبہ اہداف کو مرکزی آپریشنل زونز میں بروقت شناخت کر کے مؤثر کارروائی کے ذریعے غیر مؤثر بنایا گیا، جبکہ قومی فضائی حدود کے تحفظ کے لیے مکمل دفاعی تیاری برقرار رکھی گئی۔ حکام کے مطابق اس کارروائی کے دوران کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
وزارت دفاع نے واضح کیا کہ کویتی مسلح افواج اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں پوری مستعدی سے انجام دیتی رہیں گی اور ملک کی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کسی بھی ممکنہ پیش رفت کا فوری اور مؤثر جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔