متحدہ عرب امارات اور سیرالیون کے صدور کا ایرانی حملوں کی مذمت، امن پر زور

ابوظہبی، 2 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو جمہوریہ سیرالیون کے صدر عزت مآب جولیئس مادا بائیو کی جانب سے ٹیلیفون کال موصول ہوئی، جس میں دونوں رہنماؤں نے خطے میں جاری حالیہ پیش رفت اور بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی کے علاقائی و عالمی امن و سلامتی پر ممکنہ اثرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔
گفتگو کے دوران صدر جولیئس مادا بائیو نے متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور انہیں بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ سیرالیون متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور اپنی خودمختاری، علاقائی سالمیت اور عوام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت جاری رکھے گا۔
اس موقع پر صدر شیخ محمد بن زاید النہیان نے سیرالیون کے اصولی اور حمایت یافتہ موقف پر صدر بائیو کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ خطے میں فوجی کشیدگی کا تسلسل امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے، لہٰذا تحمل، بردباری اور ذمہ دارانہ طرزِ عمل ناگزیر ہے۔
انہوں نے تنازعات کے پائیدار حل کے لیے مکالمے، سفارتی ذرائع اور بین الاقوامی تعاون کی اہمیت پر بھی زور دیا۔