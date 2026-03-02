صدر امارات اور روسی صدر کا ایرانی حملوں پر فوری کشیدگی میں کمی پر زور

ابوظہبی، 2 مارچ 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو آج روسی فیڈریشن کے صدر ولادیمیر پوتن کا ٹیلیفون موصول ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور متعدد عرب ممالک کی سرزمین کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں اور خطے میں جاری سنگین سلامتی و عسکری پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے ان حملوں کو علاقائی و بین الاقوامی امن و استحکام کے لیے تشویش ناک قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ فوجی کشیدگی میں فوری کمی ناگزیر ہے تاکہ تنازع کے دائرہ کار کو وسیع ہونے سے روکا جا سکے۔
صدر شیخ محمد بن زاید النہیان اور صدر ولادیمیر پوتن نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مسائل کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔