متحدہ عرب امارات میں کل شب سے 5 مارچ تک غیر مستحکم موسم کی پیش گوئی، مختلف علاقوں میں بارش متوقع

ابوظہبی، 2 مارچ 2026 (وام)--قومی مرکز برائے موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ متحدہ عرب امارات میں کل رات سے 5 مارچ تک موسم غیر مستحکم رہے گا، جس کے دوران بادلوں میں بتدریج اضافہ اور مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔
مرکز کے مطابق منگل کی رات جزائر اور مغربی علاقوں میں بادل بننا شروع ہوں گے، جہاں ہلکی بارش متوقع ہے۔ بدھ کے روز کم دباؤ کا نظام نسبتاً گہرا ہونے کا امکان ہے، جبکہ بادلوں کی پیش قدمی ابوظہبی اور اندرونی علاقوں سے ہوتی ہوئی شمالی اور مشرقی خطوں تک پھیل جائے گی۔
ملک کے مختلف حصوں میں بارش کی توقع ہے، جو زیادہ تر ہلکی سے درمیانی نوعیت کی ہوگی، تاہم بعض شمالی اور مشرقی علاقوں میں بعض اوقات تیز بارش بھی ہو سکتی ہے۔ جمعرات کی رات سے بادلوں میں بتدریج کمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
ہواؤں کے حوالے سے قومی مرکز برائے موسمیات نے بتایا کہ ہوائیں جنوب مشرقی سمت سے چلیں گی جو بعد ازاں شمال مغربی رخ اختیار کر لیں گی۔ یہ ہوائیں معتدل سے نسبتاً تیز ہو سکتی ہیں، جس کے باعث گردوغبار اڑنے کا امکان ہے، جبکہ درجہ حرارت میں نمایاں کمی متوقع ہے۔
سمندری حالات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خلیج عرب میں منگل کی رات سے جمعرات تک سمندر کی کیفیت بتدریج خراب ہو کر مواج ہو سکتی ہے، جبکہ بحیرۂ عمان میں لہریں ہلکی سے درمیانی رہیں گی جو بعض اوقات مواج صورت اختیار کر سکتی ہیں۔