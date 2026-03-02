صدرِ امارات اور وزیرِاعظم شمالی مقدونیہ کا رابطہ، ایرانی حملوں کی مذمت اور فوری جنگ بندی پر زور

ابوظہبی، 2 مارچ 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو آج جمہوریہ شمالی مقدونیہ کے وزیرِاعظم ہریستیان میکوسکی کا ٹیلیفون موصول ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے خطے کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔
گفتگو کے دوران وزیرِاعظم ہریستیان میکوسکی نے متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کی سرزمین کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں کی شدید مذمت کی اور انہیں کھلی جارحیت قرار دیا۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ شمالی مقدونیہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور اس کی سلامتی، استحکام اور عوام کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔
صدر شیخ محمد بن زاید النہیان نے شمالی مقدونیہ کے حمایت یافتہ اور اصولی موقف پر وزیرِاعظم میکوسکی کا شکریہ ادا کیا۔
دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ فوجی کارروائیوں کا فوری خاتمہ ناگزیر ہے اور کشیدگی میں مزید اضافے کو روکنے کے لیے مکالمے کی جانب واپسی ضروری ہے، تاکہ علاقائی اور عالمی امن و استحکام کو برقرار رکھا جا سکے۔