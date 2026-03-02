جی سی اے اے کا غیر معمولی پروازوں کے آغاز کا اعلان، متاثرہ مسافروں کو ہوائی اڈوں کا رخ نہ کرنے کی ہدایت

ابوظہبی، 2 مارچ، 2026 (وام) --جنرل سول ایوی ایشن اتھارٹی نے متحدہ عرب امارات کے ہوائی اڈوں پر غیر معمولی پروازوں کے آغاز کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد حالیہ علاقائی حالات کے باعث پھنسے ہوئے مسافروں کو مرحلہ وار روانگی کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ یہ پروازیں متعلقہ ایئرلائنز کی جانب سے جاری کردہ شیڈول اور متاثرہ مقامات کے مطابق چلائی جائیں گی۔
اتھارٹی نے ان مسافروں سے اپیل کی ہے جن کی پروازیں متاثر ہوئی ہیں کہ وہ پیشگی اطلاع کے بغیر ہوائی اڈوں کا رخ نہ کریں۔ بیان کے مطابق مسافروں کو چاہیے کہ وہ اپنی متعلقہ ایئرلائن سے براہِ راست رابطہ کر کے پرواز کے اوقات اور دیگر تفصیلات کی تصدیق حاصل کریں، تاکہ غیر ضروری ازدحام سے بچا جا سکے اور آپریشنل سرگرمیوں کو منظم رکھا جا سکے۔
جنرل سول ایوی ایشن اتھارٹی نے مسافروں کے تعاون کو سراہتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ جاری کردہ ہدایات پر عمل درآمد طریقہ کار کو سہل بنانے اور ہوائی اڈوں پر منظم اور محفوظ آپریشنز کو برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔