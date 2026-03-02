دبئی ایئرپورٹس پر محدود آپریشنز کی بحالی کا اعلان، مسافروں کو پیشگی تصدیق کے بغیر ایئرپورٹ نہ آنے کی ہدایت

دبئی، 2 مارچ، 2026 (وام) --دبئی ایئرپورٹس نے تصدیق کی ہے کہ پیر کی شام 2 مارچ سے فضائی آپریشنز کی محدود بحالی کا آغاز کیا جائے گا۔ اس مرحلے کے تحت دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور دبئی ورلڈ سنٹرل المکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے محدود تعداد میں پروازوں کو آپریٹ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔
دبئی حکومت کے میڈیا آفس کے مطابق متعلقہ حکام نے مسافروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس وقت تک ایئرپورٹس کا رخ نہ کریں جب تک انہیں اپنی متعلقہ ایئرلائن کی جانب سے براہِ راست روانگی کے حتمی وقت اور پرواز کی تصدیق موصول نہ ہو جائے، تاکہ غیر ضروری ازدحام سے بچا جا سکے اور آپریشنز کو منظم رکھا جا سکے۔
ایمرٹس ایئرلائن نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ پیر کی شام سے محدود پیمانے پر پروازیں بحال کرے گی۔ ایئرلائن کے مطابق ترجیح ان مسافروں کو دی جائے گی جن کی پہلے سے بکنگ موجود ہے، جبکہ جن مسافروں کو ان مخصوص پروازوں پر دوبارہ بک کیا گیا ہے، ان سے براہِ راست رابطہ کیا جائے گا۔
ایمرٹس نے واضح کیا ہے کہ دیگر تمام پروازیں اگلے اعلان تک معطل رہیں گی۔