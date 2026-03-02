متحدہ عرب امارات اور اتحادی ممالک کی ایران کے میزائل و ڈرون حملوں کی شدید مذمت، خود مختاری کے دفاع کے عزم کا اعادہ

ابوظہبی، 2 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات، ریاست قطر، مملکت سعودی عرب، مملکت بحرین، ہاشمی سلطنت اردن، ریاست کویت اور ریاستہائے متحدہ امریکہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے خطے بھر میں خود مختار ریاستوں پر کیے گئے اندھا دھند اور غیر ذمہ دارانہ میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔
مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ ان بلااشتعال حملوں میں متحدہ عرب امارات، بحرین، اردن، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب اور عراق، بشمول کردستان ریجن آف عراق، کو نشانہ بنایا گیا۔ ان اقدامات کے نتیجے میں شہری آبادیوں کو شدید خطرات لاحق ہوئے اور شہری تنصیبات و بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے۔
بیان کے مطابق ایران کی کارروائیاں خطرناک اضافہ ہیں جو متعدد ریاستوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی صریح خلاف ورزی کرتی ہیں اور خطے کے استحکام کو سنگین خطرات سے دوچار کرتی ہیں۔ شہریوں اور غیر متحارب ممالک کو نشانہ بنانا غیر ذمہ دارانہ اور عدم استحکام کو ہوا دینے والا طرزِ عمل قرار دیا گیا۔
ممالک نے اپنے شہریوں، سرزمین اور خود مختاری کے دفاع میں مکمل اتحاد کا اظہار کرتے ہوئے ان حملوں کے مقابلے میں اپنے جائز حقِ دفاع کی توثیق کی۔
مشترکہ بیان میں علاقائی سلامتی کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے مؤثر فضائی اور میزائل دفاعی تعاون کو سراہا گیا، جس کے باعث ممکنہ طور پر کہیں زیادہ جانی و مالی نقصان کو روکا جا سکا۔