شیخ محمد بن زاید اور ازبک صدر شوکت مرزییوف کے درمیان ٹیلیفونک گفتگو، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 4 مارچ، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آج جمہوریہ ازبکستان کے صدر عزت مآب شوکت مرزییوف سے ٹیلیفون پر گفتگو کی، جس میں خطے کی حالیہ پیش رفت اور جاری فوجی کشیدگی کے علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی و استحکام پر ممکنہ اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اس موقع پر صدر شوکت مرزییوف نے متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں کی شدید مذمت کی اور ازبکستان کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کی سلامتی و استحکام کے تحفظ اور اس کے عوام کے دفاع کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کا بھی اعادہ کیا۔
صدر شیخ محمد بن زاید النہیان نے متحدہ عرب امارات کے لیے ازبکستان کے اس حمایتی موقف پر صدر مرزییوف کا شکریہ ادا کیا۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے میں کشیدگی کے فوری خاتمے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اختلافات کے حل، سلامتی کے تحفظ اور مزید عدم استحکام سے بچنے کے لیے مکالمے اور سفارتی ذرائع اختیار کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔