وفاقی اتھارٹی برائے شناخت کا غیر معمولی حالات کے باعث روانگی میں تاخیر پر جرمانوں سے استثنا کا اعلان

ابوظہبی، 4 مارچ 2026 (وام)--وفاقی اتھارٹی برائے شناخت، شہریت، کسٹمز اور پورٹس سکیورٹی نے اعلان کیا ہے کہ موجودہ علاقائی حالات کے باعث سفر نہ کر سکنے والے افراد کو روانگی میں تاخیر پر عائد جرمانوں سے مستثنیٰ قرار دیا جائے گا۔ یہ صورتحال فضائی حدود کی بندش اور متعدد پروازوں کی عارضی معطلی کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔
اتھارٹی کے مطابق یہ فیصلہ ان تمام افراد پر لاگو ہوگا جو مقررہ وقت پر ملک سے روانہ نہیں ہو سکے، جن میں وزٹ ویزا، سیاحتی ویزا یا ایگزٹ پرمٹ رکھنے والے افراد شامل ہیں، جبکہ وہ رہائشی بھی اس استثنا سے فائدہ اٹھا سکیں گے جنہوں نے روانگی کی تیاری کے لیے اپنی اقامتی اجازت منسوخ کر دی تھی۔
اتھارٹی نے بتایا کہ یہ استثنا 28 فروری 2026 یا اس کے بعد عائد ہونے والے جرمانوں پر لاگو ہوگا، تاکہ متاثرہ افراد اپنے قانونی معاملات بغیر کسی مالی بوجھ کے حل کر سکیں، جو ان کے اختیار سے باہر پیدا ہونے والے غیر معمولی حالات کا نتیجہ ہے۔
اتھارٹی نے وضاحت کی کہ یہ اقدام ان مسافروں کے لیے ہے جو پروازوں کی منسوخی یا ازسرنو شیڈول ہونے کے باعث مقررہ تاریخ پر ملک سے روانہ نہیں ہو سکے۔ یہ فیصلہ ہنگامی حالات میں متحدہ عرب امارات کے انسانی ہمدردی پر مبنی طرزِ عمل اور مسافروں و زائرین کو درپیش مشکلات کو مدنظر رکھنے کی عکاسی کرتا ہے۔
اتھارٹی نے مزید بتایا کہ ملک کے ہوائی اڈوں اور کسٹمر ہیپی نیس سینٹرز میں خصوصی ٹیمیں ہنگامی اور کاروباری تسلسل کے منصوبوں کے تحت کام کر رہی ہیں۔ یہ ٹیمیں متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے مسافروں کے طریقہ کار کو آسان بنانے اور تاخیر یا ازسرنو شیڈول ہونے والی پروازوں سے متعلق معاملات کے حل میں معاونت فراہم کر رہی ہیں۔
اتھارٹی کے مطابق متحدہ عرب امارات اپنی انسانی اقدار، رواداری اور یکجہتی کے اصولوں کے تحت غیر معمولی حالات میں ملک میں موجود مسافروں اور زائرین کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے، جو ملک کی اس صلاحیت کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ چیلنجز کا مؤثر اور ذمہ دارانہ انداز میں مقابلہ کر سکتا ہے۔
اتھارٹی نے متعلقہ افراد سے اپیل کی کہ وہ تازہ معلومات اور کسی بھی ضابطہ جاتی ہدایات کے لیے صرف سرکاری ذرائع پر انحصار کریں اور افواہوں یا غیر مصدقہ اطلاعات سے گریز کریں۔ ساتھ ہی اتھارٹی نے خدمات کے تسلسل اور مسافروں و زائرین کی معاونت کے لیے اپنی مکمل تیاری کا اعادہ کیا۔