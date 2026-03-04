جبیل علی بندرگاہ کے تمام ٹرمینلز معمول کے مطابق فعال ہیں: ڈی پی ورلڈ

دبئی، 4 مارچ، 2026 (وام) --جبیل علی بندرگاہ کے تمام ٹرمینلز معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ بندرگاہ کے آپریٹر ڈی پی ورلڈ نے بدھ کے روز جاری بیان میں کہا کہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور متعلقہ حکام کے ساتھ قریبی رابطہ برقرار ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ بندرگاہ بھر میں حفاظتی اور سیکیورٹی کے اضافی اقدامات نافذ کیے گئے ہیں، جبکہ عملے، صارفین اور شراکت داروں کی سلامتی اور فلاح و بہبود کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے۔
جبیل علی بندرگاہ مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے اور ایشیا، یورپ، افریقہ اور امریکہ کے درمیان تجارت کے لیے ایک اہم عالمی مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔ بندرگاہ کے چار ٹرمینلز ہر سال 15 ملین سے زائد بیس فٹ مساوی یونٹس (ٹی ای یوز) کنٹینر کارگو کے علاوہ بڑی مقدار میں بلک، بریک بلک اور رو-رو کارگو کو بھی سنبھالتے ہیں۔