صدر شیخ محمد بن زاید کی وینزویلا کی قائم مقام صدر سے ٹیلیفونک گفتگو، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظبی، 4 مارچ، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آج بولیوارین جمہوریہ وینزویلا کی قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگز سے ٹیلیفون پر گفتگو کی، جس میں خطے کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ڈیلسی روڈریگز نے متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں کی شدید مذمت کی اور متحدہ عرب امارات کی سلامتی و استحکام اور اس کے عوام کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کے ساتھ وینزویلا کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔
شیخ محمد بن زاید النہیان نے متحدہ عرب امارات کے حق میں وینزویلا کے حمایت یافتہ موقف پر ڈیلسی روڈریگز کا شکریہ ادا کیا۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے فوری طور پر فوجی کارروائیوں کے خاتمے، مزید کشیدگی سے گریز اور علاقائی و بین الاقوامی سلامتی و استحکام کے تحفظ کے لیے مکالمے اور سفارتی ذرائع کو اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔