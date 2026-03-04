جی سی سی اور یورپی یونین کا ہنگامی وزارتی اجلاس آج منعقد ہوگا

ریاض، 4 مارچ، 2026 (وام) --خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے اعلان کیا ہے کہ خلیج تعاون کونسل اور یورپی یونین کا ہنگامی مشترکہ وزارتی اجلاس آج جمعرات، 5 مارچ 2026 کو منعقد ہوگا۔ اجلاس میں جی سی سی کے رکن ممالک اور یورپی یونین کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے۔
یورپی یونین کی خارجہ امور اور سلامتی پالیسی کی اعلیٰ نمائندہ اور یورپی کمیشن کی نائب صدر کایا کالاس بھی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوں گی۔
سعودی پریس ایجنسی کے مطابق جاسم البدیوی نے بتایا کہ اجلاس خطے میں حالیہ سنگین پیش رفت اور خلیجی ممالک پر ایرانی حملوں کے اثرات پر تبادلہ خیال کے لیے طلب کیا گیا ہے، جن کے نتائج نہ صرف خطے بلکہ عالمی سطح پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ خلیج تعاون کونسل اپنے علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ان حملوں کی مذمت کرنا چاہتی ہے جن میں کونسل کے رکن ممالک میں شہریوں، بنیادی ڈھانچے اور سفارتی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
جاسم البدیوی نے مزید کہا کہ کونسل عالمی برادری پر زور دے گی کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے اور فوری اقدامات کے ذریعے جنگ کے خاتمے کو یقینی بنائے، تاکہ خطے اور دنیا میں استحکام اور سلامتی کو فروغ دیا جا سکے۔