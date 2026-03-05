ایمریٹس ایئرلائن کی محدود شیڈول کے ساتھ پروازوں کی بحالی

دبئی، 5 مارچ، 2026 (وام) --ایمریٹس ایئرلائن نے اعلان کیا ہے کہ بعض علاقائی فضائی حدود کے جزوی طور پر دوبارہ کھلنے کے بعد وہ تجارتی پروازوں کے محفوظ انعقاد کے لیے آئندہ اعلان تک محدود پروازوں کا شیڈول چلا رہی ہے۔
ایئرلائن کے ترجمان نے جمعرات کو جاری بیان میں کہا کہ ایمریٹس 5 اور 6 مارچ کو دبئی سے آنے اور جانے والی 100 سے زائد پروازیں آپریٹ کرے گی تاکہ مسافروں کو ان کی منزلوں تک پہنچایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ خراب ہونے والی اشیاء اور ادویات سمیت ضروری سامان کی ترسیل بھی جاری رکھی جائے گی۔
بیان میں کہا گیا کہ ایمریٹس ایئرلائن فضائی حدود کی دستیابی اور تمام آپریشنل تقاضوں کی تکمیل کے مطابق اپنی پروازوں کے شیڈول کو مرحلہ وار بحال کرے گی۔
ترجمان نے زور دیا کہ مسافروں اور عملے کی سلامتی ایئرلائن کی اولین ترجیح ہے اور کمپنی صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے اور حالات کے مطابق اپنے آپریشنز کو ایڈجسٹ کر رہی ہے۔
ایئرلائن نے مسافروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ صرف اسی صورت میں ایئرپورٹ کا رخ کریں جب ان کے پاس تصدیق شدہ بکنگ موجود ہو۔ مزید کہا گیا کہ صارفین تازہ ترین معلومات کے لیے ایمریٹس ایئرلائن کی ویب سائٹ اور سرکاری سوشل میڈیا چینلز سے رجوع کریں۔