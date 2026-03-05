متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے متعدد بیلسٹک میزائل اور ڈرون تباہ کیے ہیں

ابوظہبی، 5 مارچ، 2026 (وام) --وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے سات بیلسٹک میزائلوں کا پتہ لگایا، جن میں سے چھ کو روک کر تباہ کر دیا گیا جبکہ ایک بیلسٹک میزائل ملک کے اندر گرگیا۔
وزارت کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے 131 ڈرونز کا بھی سراغ لگایا، جن میں سے 125 کو تباہ کر دیا گیا جبکہ چھ ڈرونز متحدہ عرب امارات کی حدود میں گرے۔
بیان میں کہا گیا کہ ایرانی جارحیت کے آغاز سے اب تک متحدہ عرب امارات کی جانب داغے گئے مجموعی طور پر 196 بیلسٹک میزائلوں کا پتہ لگایا گیا، جن میں سے 181 کو تباہ کر دیا گیا، 13 سمندر میں گرے جبکہ دو میزائل ریاست کی حدود میں گرے۔ اسی طرح مجموعی طور پر 1,072 ایرانی ڈرونز کا سراغ لگایا گیا جن میں سے 1,001 کو روک کر تباہ کر دیا گیا جبکہ 71 ڈرونز ملک کے اندر گرے۔ اس کے علاوہ آٹھ کروز میزائلوں کا بھی پتہ لگا کر انہیں تباہ کر دیا گیا۔
ان حملوں کے نتیجے میں پاکستانی، نیپالی اور بنگلہ دیشی شہریت رکھنے والے تین افراد جاں بحق ہوئے جبکہ اماراتی، مصری، ایتھوپیائی، فلپائنی، پاکستانی، ایرانی، بھارتی، بنگلہ دیشی، سری لنکن، آذربائیجانی، یمنی، یوگنڈین، اریٹریائی، لبنانی، افغانی، بحرینی، کوموری اور ترک شہریت رکھنے والے افراد سمیت 94 افراد معمولی زخمی ہوئے۔
وزارت دفاع نے اپنے بیان میں اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار اور مستعد ہے اور ملک کی سلامتی، خودمختاری، استحکام اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے۔