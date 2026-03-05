متحدہ عرب امارات کی ثالثی سے روس اور یوکرین کے درمیان 400 قیدیوں کا تبادلہ

ابوظہبی، 5 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات نے اعلان کیا ہے کہ روسی فیڈریشن اور جمہوریہ یوکرین کے درمیان امریکہ کے ساتھ مشترکہ طور پر کی جانے والی ثالثی کی کوششیں کامیاب رہی ہیں، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان 400 قیدیوں کا تبادلہ عمل میں آیا ہے، جن میں ہر فریق کے 200 قیدی شامل ہیں۔ اس پیش رفت کے بعد متحدہ عرب امارات کی ثالثی کے ذریعے اب تک تبادلہ ہونے والے قیدیوں کی مجموعی تعداد 5,355 ہو گئی ہے۔
وزارت خارجہ نے دونوں ممالک کا متحدہ عرب امارات اور امریکہ کی مشترکہ ثالثی کی کوششوں میں تعاون پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ تعاون بحران کے حل کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر دونوں ممالک کے اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔
وزارت کے مطابق متحدہ عرب امارات اب تک روس اور یوکرین کے درمیان 19 کامیاب ثالثی اقدامات انجام دے چکا ہے، جو دونوں ممالک کے ساتھ اس کے مضبوط تعلقات اور اماراتی کوششوں پر ان کے اعتماد کا مظہر ہیں۔
وزارت خارجہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ متحدہ عرب امارات اپنی قریبی شراکت داریوں اور تمام فریقین کے ساتھ متوازن تعلقات کی بنیاد پر بحران کے جامع سیاسی حل کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔
بیان میں کہا گیا کہ یہ اقدامات متحدہ عرب امارات کے اس پختہ یقین کی عکاسی کرتے ہیں کہ مشکل حالات میں تعاون اور یکجہتی ایک انسانی اور اخلاقی ذمہ داری ہے، اور ایسی کوششیں انسانی اثرات کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی سطح پر امن، استحکام اور خوشحالی کے امکانات کو بھی تقویت دیتی ہیں۔
متحدہ عرب امارات نے اس سے قبل ابوظہبی میں روس، یوکرین اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے درمیان سہ فریقی مذاکرات کے دو ادوار کی میزبانی بھی کی تھی، جو مکالمے اور بین الاقوامی تعاون کے فروغ کے لیے امارات کے کردار اور تعمیری مذاکرات کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے پر عالمی اعتماد کی عکاسی کرتے ہیں۔