شیخ عبداللہ بن زاید کی اطالوی نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ انتونیو تاجانی سے ملاقات

روم، 5 مارچ، 2026 (وام) --نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے اپنے ورکنگ دورۂ روم کے دوران اطالوی جمہوریہ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ و بین الاقوامی تعاون انتونیو تاجانی سے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعاون اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے متحدہ عرب امارات اور اٹلی کے درمیان اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر گفتگو کی۔ اس کے علاوہ قابل تجدید توانائی، جدت اور جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں شراکت داری کو مضبوط بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، تاکہ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید تقویت ملے اور ایک زیادہ خوشحال اور پائیدار مستقبل کے لیے مشترکہ اہداف کو آگے بڑھایا جا سکے۔
دونوں اعلیٰ سفارتکاروں نے علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت، خصوصاً مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال کا بھی جائزہ لیا، بالخصوص متحدہ عرب امارات اور ایک برادر و دوست ملک پر ایرانی میزائل حملوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے تناظر میں۔ انہوں نے علاقائی سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششوں کو مضبوط بنانے اور مکالمے و سفارتی ذرائع کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے اس موقع پر کہا کہ متحدہ عرب امارات اور اٹلی کے درمیان تعلقات مسلسل ترقی کی جانب گامزن ہیں، جو دونوں ممالک کے درمیان تاریخی روابط کی گہرائی اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ متحدہ عرب امارات دوست ممالک، بالخصوص اٹلی کے ساتھ اپنی شراکت داری کو مضبوط بنانے کو خصوصی اہمیت دیتا ہے، تاکہ پائیدار ترقی کی کوششوں کی حمایت اور علاقائی و عالمی سطح پر استحکام اور خوشحالی کو فروغ دیا جا سکے۔
ملاقات میں وزیر مملکت سعید مبارک الحاجری اور معاون وزیر خارجہ برائے توانائی و پائیداری امور عبداللہ بلالہ بھی شریک تھے۔