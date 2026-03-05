صدر شیخ محمد بن زاید اور آذربائیجان کے صدر کے درمیان ٹیلیفونک گفتگو، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 5 مارچ، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام علییف سے ٹیلیفون پر گفتگو کی، جس میں خطے کی حالیہ پیش رفت اور بڑھتی ہوئی فوجی کارروائیوں کے علاقائی و عالمی سلامتی اور استحکام پر ممکنہ اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
شیخ محمد بن زاید النہیان نے آذربائیجان کی سرزمین کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے آذربائیجان کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات میں متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔
صدر الہام علییف نے آذربائیجان کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے حمایت یافتہ موقف اور اظہارِ یکجہتی پر شیخ محمد بن زاید آل نہیان کا شکریہ ادا کیا۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے ہر قسم کی کشیدگی کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت پر زور دیا اور اختلافات کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتی ذرائع کی اہمیت کو اجاگر کیا، تاکہ ریاستوں کی سلامتی، عوام کی فلاح و بہبود کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے اور خطے میں صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکا جا سکے۔