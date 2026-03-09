جرمن چانسلر کی صدر شیخ محمد بن زاید سے ٹیلیفونک گفتگو، ایرانی حملوں کی مذمت

ابوظہبی، 9 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو آج وفاقی جمہوریہ جرمنی کے چانسلر عزت مآب فریڈرش مرز کی جانب سے ٹیلیفون کال موصول ہوئی، جس میں خطے میں جاری فوجی کشیدگی اور اس کے علاقائی و بین الاقوامی سلامتی و استحکام پر ممکنہ اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گفتگو کے دوران چانسلر مرز نے ان ایرانی حملوں کی جرمنی کی جانب سے مذمت کا اعادہ کیا جو مسلسل متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ جرمنی متحدہ عرب امارات کی سلامتی، علاقائی سالمیت اور عوام کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات میں اس کے ساتھ مکمل یکجہتی رکھتا ہے۔
چانسلر مرز نے مزید بتایا کہ جرمن وفاقی وزارت خارجہ نے ایرانی سفیر کو طلب کر کے خطے کے ممالک پر ہونے والے بلاجواز حملوں پر شدید احتجاج اور مذمت ریکارڈ کرائی ہے۔
اس موقع پر صدر شیخ محمد بن زاید النہیان نے موجودہ حالات میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ جرمنی کے حمایتی مؤقف اور یکجہتی پر چانسلر مرز کا شکریہ ادا کیا۔
دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں کشیدگی کو فوری طور پر کم کیا جائے اور مسائل کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتی ذرائع اختیار کیے جائیں، تاکہ علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی و استحکام کو برقرار رکھا جا سکے اور مزید بحرانوں سے بچا جا سکے۔