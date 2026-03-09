امارات کا سوڈان میں اخوان المسلمون کو دہشت گرد قرار دینے کے امریکی فیصلے کا خیرمقدم

ابوظہبی، 9 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے سوڈان میں اخوان المسلمون کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے اعلان کا خیرمقدم کیا ہے۔
وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ اقدام صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی ان مسلسل اور منظم کوششوں کی عکاسی کرتا ہے جن کا مقصد شہریوں کے خلاف حد سے زیادہ تشدد اور سوڈان میں اخوان المسلمون کی جانب سے کی جانے والی عدم استحکام کی سرگرمیوں کو روکنا ہے، جو ملک میں تنازع کے حل کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کے لیے انجام دی جاتی ہیں۔
وزارت نے مزید کہا کہ یہ فیصلہ امریکہ کی وسیع تر حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہے جس کا مقصد دہشت گرد اخوان المسلمون کو ان وسائل سے محروم کرنا ہے جو اسے انتہا پسندی، نفرت اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہونے، ان کی حمایت کرنے یا انہیں جواز فراہم کرنے کے قابل بناتے ہیں۔
بیان میں اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا کہ متحدہ عرب امارات انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ساتھ ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی و استحکام کے فروغ کے لیے کی جانے والی تمام بین الاقوامی کوششوں کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔