ابوظہبی کسٹمز کی جعلی پیغامات سے متعلق عوام کو وارننگ

ابوظہبی، 10 مارچ، 2026 (وام) --ابوظہبی کسٹمز نے خبردار کیا ہے کہ اتھارٹی اور شپنگ کمپنیوں کے نام پر جعلی پیغامات ایس ایم ایس اور آئی میسج کے ذریعے گردش کر رہے ہیں۔
اتھارٹی نے عوام اور صارفین سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسے پیغامات کا جواب دینے سے گریز کریں اور ان میں شامل کسی بھی لنک کو نہ کھولیں، کیونکہ یہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں اور ان کا مقصد ذاتی یا حساس معلومات حاصل کرنا ہے۔
ابوظہبی کسٹمز کے مطابق بعض جعلی پیغامات میں کسی کھیپ سے متعلق دعوے یا معلومات کی تازہ کاری کی درخواست شامل ہوتی ہے، جبکہ بعض اوقات ایسے فون نمبرز یا نام استعمال کیے جاتے ہیں جو غلط طور پر سرکاری اداروں سے وابستگی ظاہر کرتے ہیں، تاکہ صارفین کو دھوکہ دے کر ان کا ڈیٹا حاصل کیا جا سکے۔
اتھارٹی نے اس بات پر زور دیا کہ شہری اور رہائشی اپنی ذاتی معلومات نامعلوم افراد کے ساتھ شیئر نہ کریں اور خدمات یا معلومات کے حصول کے لیے صرف ابوظہبی کسٹمز کے سرکاری چینلز پر ہی انحصار کریں تاکہ ڈیجیٹل فراڈ کی کوششوں سے محفوظ رہا جا سکے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ اتھارٹی سائبر سیکیورٹی کے اعلیٰ ترین معیارات کے نفاذ اور صارفین کے ڈیٹا کے تحفظ کے لیے متعلقہ حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے تاکہ فراڈ کی کوششوں کی نگرانی اور ان کا مؤثر سدباب کیا جا سکے۔
ابوظہبی کسٹمز نے عوام سے یہ بھی اپیل کی کہ اگر انہیں اتھارٹی کے نام پر کوئی مشکوک پیغام موصول ہو تو اس کی اطلاع سرکاری چینلز کے ذریعے دیں، تاکہ کمیونٹی میں آگاہی کو فروغ دیا جا سکے اور فشنگ کی کوششوں کو محدود کرنے میں مدد مل سکے۔