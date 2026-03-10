جرمن صدر کی شیخ محمد بن زاید سے ٹیلیفونک گفتگو، ایرانی حملوں کی مذمت

ابوظہبی، 10 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو وفاقی جمہوریہ جرمنی کے صدر عزت مآب ڈاکٹر فرانک والٹر شٹائن مائر کی جانب سے ٹیلیفونک رابطہ موصول ہوا، جس کے دوران خطے میں جاری عسکری کشیدگی اور اس کے علاقائی و بین الاقوامی سلامتی و استحکام پر ممکنہ اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گفتگو کے دوران جرمن صدر نے متحدہ عرب امارات کی سلامتی، استحکام، علاقائی سالمیت اور اس کی عوام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات میں جرمنی کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائیاں ریاستی خودمختاری اور بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی ہیں۔
جرمن صدر نے متحدہ عرب امارات میں مقیم جرمن شہریوں کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے اقدامات اور اس مشکل وقت میں انہیں فراہم کی جانے والی سہولیات پر بھی صدر شیخ محمد بن زاید آل نہیان کا شکریہ ادا کیا۔
دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں کشیدگی کو قابو میں لانا اولین ترجیح ہے اور مشرق وسطیٰ کے حل طلب مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دی جانی چاہیے، تاکہ مزید بحرانوں سے بچا جا سکے اور علاقائی و بین الاقوامی سلامتی و استحکام کو برقرار رکھا جا سکے۔