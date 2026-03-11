آئرلینڈ کے وزیر اعظم کی شیخ محمد بن زاید سے ٹیلیفونک گفتگو، ایرانی حملوں کی مذمت

ابوظہبی، 11 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو آج آئرلینڈ کے وزیر اعظم عزت مآب میشیل مارٹن کی جانب سے ٹیلیفونک رابطہ موصول ہوا، جس میں خصوصاً جاری عسکری اور سکیورٹی پیش رفت اور ان کے علاقائی و بین الاقوامی سلامتی پر ممکنہ اثرات کے حوالے سے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گفتگو کے دوران آئرش وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی صریح خلاف ورزی ہیں۔
انہوں نے متحدہ عرب امارات کی خودمختاری، سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات میں آئرلینڈ کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔
آئرش وزیر اعظم نے عراق کے کردستان ریجن میں متحدہ عرب امارات کے قونصل خانے کو نشانہ بنانے والے حملے کی بھی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ سفارتی اور قونصلر مشنز کے تحفظ سے متعلق بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔
اس موقع پر صدر شیخ محمد بن زاید النہیان نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ آئرلینڈ کی حمایت اور یکجہتی پر وزیر اعظم میشیل مارٹن کا شکریہ ادا کیا۔
دونوں رہنماؤں نے خطے میں عسکری کشیدگی کے فوری خاتمے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دینے کی اہمیت پر بھی زور دیا، تاکہ علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو مزید خطرات سے بچایا جا سکے۔