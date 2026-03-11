شیخ عبداللہ بن زاید اور جرمن وزیر خارجہ کی ملاقات، دوطرفہ تعاون اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 11 مارچ، 2026 (وام) --نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے جرمنی کے وفاقی وزیر خارجہ جوہان واڈیفول سے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملاقات کے دوران فریقین نے متحدہ عرب امارات اور وفاقی جمہوریہ جرمنی کے درمیان دوستانہ تعلقات اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر گفتگو کی۔ اس سلسلے میں اقتصادی، تجارتی، صنعتی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، تاکہ دونوں ممالک کی جامع ترقی اور پائیدار اقتصادی خوشحالی کے اہداف کو تقویت دی جا سکے۔
دونوں رہنماؤں نے جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز کے گزشتہ فروری میں متحدہ عرب امارات کے سرکاری دورے کے نتائج کا بھی جائزہ لیا اور اس دورے کے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات اور مؤثر شراکت داریوں کے فروغ میں اہم کردار کو سراہا۔
اس موقع پر شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے متحدہ عرب امارات اور جرمنی کے درمیان ترقی یافتہ تعلقات کی تعریف کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں ہونے والی پیش رفت کو دونوں ممالک کی قیادت کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ قرار دیا، جس کا مقصد اپنے عوام کی مزید خوشحالی اور فلاح کو یقینی بنانا ہے۔
ملاقات میں ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات اور متعدد برادر و دوست ممالک کو نشانہ بنانے والے بلا اشتعال میزائل حملوں کے نتائج پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ جرمن وزیر خارجہ نے اس حوالے سے متحدہ عرب امارات کے ساتھ جرمنی کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے جوہان واڈیفول کے دورے کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان گہری دوستی کی عکاسی کرتا ہے اور حالیہ ایرانی میزائل حملوں کے بعد متحدہ عرب امارات کے ساتھ جرمنی کی مکمل یکجہتی کو بھی نمایاں کرتا ہے۔
دونوں فریقین نے علاقائی سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ بین الاقوامی کوششوں کو تیز کرنے اور خطے کے عوام کے مفاد میں جاری بحرانوں کے حل کے لیے سفارتی ذرائع اور تعمیری مکالمے کو فروغ دینے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔
ملاقات میں وزیر صنعت و جدید ٹیکنالوجی ڈاکٹر سلطان بن احمد الجابر اور وزیر مملکت لانا زکی نسیبہ بھی شریک تھیں۔