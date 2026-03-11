امارات میں کل جزوی سے مکمل ابر آلود موسم، مختلف علاقوں میں بارش کا امکان

ابوظہبی، 11 مارچ، 2026 (وام) --نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی کے مطابق متحدہ عرب امارات میں کل موسم جزوی طور پر ابر آلود سے کبھی کبھار مکمل طور پر ابر آلود رہے گا، جبکہ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کے امکانات برقرار رہیں گے۔
مرکز کے مطابق رات کے وقت اور جمعہ کی صبح بعض مغربی علاقوں میں نمی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ ہوائیں ہلکی سے معتدل رہیں گی جو بعض اوقات تیز بھی ہو سکتی ہیں۔ ہواؤں کی سمت شمال مغرب سے شمال مشرق کی جانب رہے گی اور ان کی رفتار 10 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹہ کے درمیان ہوگی، جبکہ بعض اوقات یہ 40 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔
نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی کے مطابق عرب خلیج میں سمندر کی کیفیت درمیانے سے ہلکے درجے کی رہے گی۔ پہلی مد 06:29 پر جبکہ پہلی جزر 10:14 پر ہوگی۔
بحیرہ عمان میں لہریں درمیانے سے ہلکے درجے کی رہیں گی، جہاں پہلی مد 18:48 پر جبکہ پہلی جزر 10:05 پر ہوگی۔