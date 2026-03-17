کویت کے خلاف دہشت گرد سازش ناکام، امارات کا شدید ردعمل اور مکمل یکجہتی کا اظہار

ابوظہبی، 17 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات نے ریاستِ کویت کو نشانہ بنانے والی عدم استحکام پیدا کرنے کی دہشت گردانہ سازش کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کویتی سکیورٹی اداروں کی پیشہ ورانہ مہارت اور بروقت کارروائی کو سراہا ہے، جنہوں نے حزب اللہ سے وابستہ ایک دہشت گرد نیٹ ورک کو ناکام بنایا۔
اماراتی حکام کے مطابق مذکورہ سیل ملک کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے اور تنظیم کے لیے افراد کی بھرتی کی منصوبہ بندی میں ملوث تھا، تاہم کویتی سکیورٹی اداروں کی مؤثر حکمت عملی کے باعث اس خطرے کو بروقت ختم کر دیا گیا۔
وزیر مملکت خلیفہ شاہین المرر نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ متحدہ عرب امارات ہر قسم کے تشدد، انتہا پسندی اور دہشت گردی کو یکسر مسترد کرتا ہے، خصوصاً وہ اقدامات جو ریاستوں کے امن اور استحکام کو متاثر کریں۔
انہوں نے کویت کے ساتھ امارات کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک کویت کی سلامتی، استحکام اور اس کے شہریوں و مقیم افراد کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا۔